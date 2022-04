Vasco anuncia pacote de reforços com três atacantes e um lateral

O Vasco da Gama anunciou nesta quarta-feira (6) um pacote com quatro reforços para a disputa da Série B do Brasileirão deste ano.

Carlos Palacios, ex-Internacional, Erick Samuel, ex-Ypiranga (RS), e Zé Vitor, ex-Marcílio Dias (SC), chegam para o setor ofensivo, enquanto Gabriel Dias, ex-Cruzeiro, reforça a lateral-direita.

Zé Vitor, que foi destaque do Marcílio Luz no Campeonato Catarinense com a vice-artilharia (nove gols), assinou por empréstimo até abril de 2024. Outro destaque dos estaduais foi Erick Samuel, artilheiro do Gauchão com o finalista Ypiranga, que tem vínculo definitivo até maio de 2023.

Sobre estar atento às possibilidades do mercado, o Vasco disse que “garimpar os destaques dos estaduais sempre esteve no planejamento do Departamento de Futebol para a temporada de 2022”.

A aposta no setor ofensivo é a joia chilena Carlos Palacios, que assinou até abril de 2025. O Vasco acertou a compra de 70% dos direitos federativos junto ao Internacional. Palacios tem 21 anos e, em 2020, foi a revelação do Campeonato Chileno e levou o prêmio de segundo melhor jogador da competição. No time gaúcho, ele vinha sendo pouco aproveitado.

Já para o setor defensivo, o Cruzmaltino anunciou o lateral-direito Gabriel Dias, vindo do Cruzeiro. O jogador tem 27 anos e assinou em definitivo até o fim de 2023. Gabriel foi formado no Palmeiras e tem passagens por clubes como Internacional, Fortaleza e Ceará.

Ainda na tarde de ontem, o Vasco anunciou o empréstimo do goleiro Vanderlei ao Operário (PR), até dezembro deste ano.

*Com informações do SBT Notícias

Edição Web: Bruna Oliveira

