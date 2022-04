Hitalo é contratado pelo Amazonas FC

Manaus (AM)- Titular absoluto do Iranduba da disputa do Campeonato Amazonense 2022, com um gol e duas assistências em 12 jogos, o meia Hitalo é o novo reforço do Amazonas FC para a disputa da Série D do Brasileiro.

O jogador chega à Onça-pintada para repetir o feito conquistado com o Atlético Cearense na última temporada: ascender à Terceira Divisão nacional.

“Estou muito feliz de ter essa oportunidade. Vou abraçar da melhor forma e sempre vou dar o meu melhor nos treinamentos para no dia que eu tiver oportunidade nos jogos da Série D, fazer um bom trabalho e ajudar meus companheiros. Se Deus quiser vamos conquistar esse acesso para o clube”, disse o meia.

Nascido em Fortaleza (CE), José Hitalo Sousa da Silva tem 23 anos. Além do Hulk da Amazônia e da Águia, o meio-campista também passou pelo Crato-CE. Em 2021 o jogador atuou 32 vezes pelo Atlético Cearense, entre Estadual, Copa do Nordeste, Brasileiro e Copa Fares Lopes.

“Apesar da pouca idade, é um jogador com uma experiência muito positiva na competição que vamos disputar, já que conquistou o acesso no ano passado. Fez um bom Campeonato Amazonense este ano e esperamos que ele possa nos ajudar a alcançar nosso principal objetivo na temporada”, analisou o executivo de futebol da Onça-pintada, Ângelo Márcio.

O Aurinegro estreia na Quarta Divisão no dia 17 ou 18 de abril, contra o Humaitá-AC, em horário e local a ser definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Será a estreia do clube em competições nacionais.

*Com informações da assessoria

Fotos: Jadison Sampaio/AMFC

Edição Web: Bruna Oliveira

