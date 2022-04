Homem é assassinado a tiros por pistoleiro no Zumbi

Manaus (AM) – Um homem identificado como David Souza do Nascimento, de 38 anos, foi morto após ser atingido por vários disparos, efetuado por um pistoleiro, na noite desta quinta-feira (7), na rua São Marcos, no bairro Zumbi, na zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima estava na rua quando um homem, até o momento não identificado, se aproximou e efetuou os tiros que o deixou gravemente ferido.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, onde após passar por atendimento, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

