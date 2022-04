Homem armado invade escola no Cacau Pirêra e ameaça professor

O suspeito estava ameaçando um professor com uma faca. Alunos e funcionários ficaram apavorados com as ameaças

Iranduba (AM) – Bartolomeu de Jesus Pereira Filho, de 58 anos, foi preso em flagrante por invadir a Escola Municipal Irmã Bruna Cordeni, no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (distante 36 km de Manaus).

O suspeito estava armado com uma faca e, possivelmente, sob efeito de entorpecentes. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (7).

Segundo o delegado Orlando Amaral, do Posto de Policiamento Integrado de Cacau Pirêra (PPI), o suspeito estava ameaçando um professor com uma faca. Com isso, os alunos e outros funcionários ficaram apavorados com as ameaças.

“O suspeito, armado com arma branca, estava dentro da escola ameaçando um professor. Fomos lá e realmente a situação era verídica. O cara estava com uma faca ameaçando as pessoas na escola”, revelou o delegado.

Uma testemunha conseguiu acionar a equipe policial, que se deslocou até o local e atestou o fato. O criminoso, que ainda estava nas dependências da escola, foi capturado pelos policiais e conduzido para o 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Iranduba. Apesar do susto, não houve feridos.

Segundo o delegado, Bartolomeu é usuário de drogas e conhecido no Distrito de Cacau Pirêra por promover desordem. Além disso, o suspeito ainda responde por homicídios e ameaças de morte.

