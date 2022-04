“Gordinho” executa rival na zona Sul de Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Jamerson Ramos da Silva, de 25 anos, foi executado a tiros por um matador conhecido como “Gordinho”. O crime aconteceu por volta das 19h, no bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

Segundo informações dos Policiais Militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), Jamerson estava no beco Real, quando um carro preto de modelo não identificado chegou.

O matador, identificado como “Gordinho”, saiu do veículo e disparou diversas vezes contra Jamerson. Em seguida, o criminosos entrou rapidamente no carro e saiu em fuga do local do crime.

Além da Polícia Militar (PMAM), estiveram no local do crime a Polícia Técnico Científica que fez a perícia e constatou que Jamerson Ramos foi executado com seis tiros que atingiram todo o corpo.



A Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deve investigar o caso. A perícia trabalha com a hipótese de que o crime esteja relacionado com acerto de contas.

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: Reprodução

