Jovem é executado na frente da casa da sogra com 20 tiros em Manaus

A família da vítima esteve no local e se desesperou com a cena da execução do jovem

Manaus (AM) – A noite em Manaus segue com registro de crimes com características de execução. Matheus Gilbert da Silva Bruce, de 22 anos, foi brutalmente executado a tiros na rua Rio Branco, no bairro do São Raimundo na Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações de populares que não se identificaram, por volta das 21h, Matheus estava na frente da casa da sogra quando um carro branco parou, um homem saiu e efetuou pelo menos 10 disparos com a vítima.

Logo em seguida outro carro parou e mais 10 tiros foram disparados contra Matheus, que morreu no local.

A 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) esteve no local, como também, a Polícia Técnico Científica que realizou a perícia e confirmou que pelo menos 20 tiros atingiram Matheus.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil através da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Elizeu Lopes

