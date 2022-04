Circuito leva mais de 90 nadadores para a piscina da Vila Olímpica de Manaus

Um dos objetivos da competição é obter tempo para que os atletas graduados participem do campeonato em Belém

Manaus (AM)- Com mais de 90 competidores, a Piscina da Vila Olímpica de Manaus recebeu a primeira etapa do circuito Graduados e Mirim de Natação.

A competição, que aconteceu no sábado (9), teve apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e organizado pela Federação Aquática Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada).

“Estamos atentos para todas as competições que contribuem com o desenvolvimento dos atletas na base e no alto rendimento. A natação é uma modalidade importante para o estado, onde vários atletas se destacam na piscina da Vila Olímpica e conseguem projeção para serem medalhistas em campeonatos nacionais e internacionais”, frisou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Na categoria mirim a petiz, que corresponde aos atletas que vão de 8 a 12 anos de idade, ocuparam o pódio: Instituto Pedro Nicolas, Aquática Manaus e Asa/Aquática Amazonas.

A configuração permaneceu na disputa das categorias infantil à sênior, com o Instituto Pedro Nicolas levando a melhor, Aquática Manaus ficando na segunda posição e a Asa/Aquática Amazonas completando o pódio.

“Eu gostaria de agradecer a Faar e aos nossos patrocinadores pelo apoio, pois é desta forma que conseguimos incentivar os atletas da natação para que continuem a desenvolver seu talento na modalidade”, disse Claudia Nobre, presidente da FADA.

Um dos objetivos da competição é obter tempo para que os atletas graduados participem do campeonato Leônidas Marques, em Belém, no final de abril. Ao todo, foram 96 competidores que caíram na piscina durante o sábado.

