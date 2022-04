Atletas de Tabatinga conquistam medalhas em campeonato de patinação

Os atletas foram campeões no campeonato Troféu Brasil Open Internacional

Manaus (AM)- Os irmãos Luis e Mariana Tamayo, da Escola Estadual (EE) Duque de Caxias e Pedro Teixeira, do município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), foram campeões na patinação de velocidade no campeonato Troféu Brasil Open Internacional.

O evento é realizado pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação. A dupla conquistou oito medalhas na competição ocorrida em Belo Horizonte, nos dias 2 e 3 de abril.

A dupla também contou com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), recebendo passagens aéreas para participar da competição.

O aluno Luis conquistou uma medalha de ouro e três de prata, além de ser convocado para participar da Seleção Brasileira de Patinação de Velocidade, onde irá competir nos Jogos Sul Americanos da Juventude, na Argentina, em maio deste ano. Ele diz estar ansioso pela nova etapa e orgulhoso do seu esforço, mas que vai treinar ainda mais para a próxima competição.

“Essa será a minha segunda representação internacional, então ter conseguido chegar nesta fase é gratificante. Eu agradeço muito todo o apoio e estou me preparando para as próximas competições, o objetivo é trazer mais medalhas para o Amazonas”, diz o aluno.

A estudante de 12 anos, Mariana Tamayo, que conseguiu quatro medalhas de ouro, foi campeã nas provas de 200 metros contra o relógio, 5 mil metros pontos + eliminação, nos mil metros finais e 7 mil metros eliminação. Ela ressalta como ficou feliz com o resultado e que irá seguir treinando.

“Eu estou muito feliz com as minhas conquistas e ter sido nomeada a melhor atleta da competição. Quando crescer quero ser que nem meu irmão e chegar na competição internacional, então vou treinar e me esforçar para isso”, comenta Mariana.

