Seleção Brasileira de Skate é anunciada para ciclo Paris 2024

A Confederação Brasileira de Skate (CBSk) anunciou a Seleção Brasileira de Skate para a temporada 2022, período que marca o início do ciclo preparatório para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Dos 25 atletas que formarão a Seleção Brasileira de Skate em 2022, 10 estiveram presentes em Tóquio 2020.

Entre os nomes, estão Rayssa Leal (Street) e Pedro Barros (Park), medalhistas de prata no Japão. No Street, ainda formam a seleção Pâmela Rosa, atual bicampeã do Super Crown da SLS (Street League Skateboarding – 2019 e 2021) e campeã dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali (COL) em 2021, Felipe Gustavo, 3º na etapa de Lake Havasu da SLS 2021, e Giovanni Vianna, um dos grandes talentos da nova geração.

No Park, estão presentes Dora Varella, Isadora Pacheco e Pedro Quintas, respectivamente campeã e terceiros colocados do Brasileiro Open (STU National) em 2021, e Yndiara Asp e Luiz Francisco, ambos ganhadores da categoria Transição no Troféu CemporcentoSKATE Melhores do Ano 2021.

Há também nomes que não disputaram as Olimpíadas, mas que já integraram a Seleção Brasileira na corrida classificatória. No Street, caso de Lucas Rabelo, vice-campeão do Super Crown da SLS em 2021 e campeão dos Jogos Pan-Americanos Júnior, Virginia Fortes Águas, terceira colocada no Brasileiro Open (STU National) em 2021, e Gabriela Mazetto, vice-campeã do Brasileiro Open (STU) em 2020. Além de Isabelly Ávila, vice-campeã do Brasileiro Open (STU National) em 2021. A skatista se recupera de uma lesão e poderá continuar contando com a estrutura da CBSk.

No Park, Murilo Peres, campeão do Brasileiro Open (STU) em 2019, e Victoria Bassi, vice-campeã do Brasileiro Amador em 2021, são os nomes que já integravam a seleção. A relação do Park ainda contém duas atletas que já faziam parte da Seleção Júnior: Erica Leguizamon, vice-campeã do Brasileiro Open (STU National) em 2021, e Raicca Ventura, campeã do Brasileiro Amador em 2021 e vencedora da primeira etapa do Brasileiro Open (STU National) em 2022.

Entre os estreantes, o Street conta com João Lucas Alves, tricampeão do Brasileiro Open (STU – 2019, 2020 e 2021), Eduardo Neves, campeão do Brasileiro Amador e vice do Open (STU National) em 2021, Gabryel Aguilar, vice-campeão do Brasileiro Open (STU) em 2019 e 2020, e Marina Gabriela e Kemily Suiara, ganhadoras das categorias Street Feminino e Vídeo Parte Feminina, respectivamente, no Troféu CemporcentoSKATE Melhores do Ano Loterias CAIXA 2021. No Park, estreiam na seleção Augusto Akio, vice-campeão do Brasileiro Open (STU National) em 2021, e Luigi Cini, campeão do Brasileiro Open (STU) em 2020.

Os skatistas que integram a Seleção Brasileira Principal foram definidos pela comissão técnica da CBSk ao longo de inúmeras reuniões de trabalho e planejamento – a última delas realizada em janeiro, em São Paulo (SP).

"Temos a certeza de que esse grupo representa muito bem o skate brasileiro, seja pelos nomes consagrados ou pelos talentos que começam a despontar", disse Tatiana Lobo, gerente de Seleções da CBSk.

Confira abaixo todos os integrantes da Seleção Brasileira de Skate

Park

Feminino

Dora Varella – São Paulo (SP)

Erica Leguizamon– Garopaba (SC)

Isadora Pacheco– Florianópolis (SC)

Raicca Ventura– Santo André (SP)

Victoria Bassi– Santo André (SP)

Yndiara Asp – Florianópolis (SC)

Masculino

Augusto Akio –Curitiba (PR)

Luigi Cini –Curitiba (PR)

Luiz Francisco –Lorena (SP)

Murilo Peres –São Paulo (SP)

Pedro Barros –Florianópolis (SC)

Pedro Quintas – São Paulo (SP)

Street

Feminino

Gabriela Mazetto –Praia Grande (SP)

Isabelly Ávila –Itapetininga (SP)

Kemily Suiara –Brasília (DF)

Marina Gabriela –Campinas (SP)

Pâmela Rosa –São José dos Campos (SP)

Rayssa Leal – Imperatriz (MA)

Virginia Fortes Aguas –Niterói (RJ)

Masculino

Eduardo Neves – Curitiba (PR)

Felipe Gustavo – Brasília (DF)

Gabryel Aguilar –São Paulo (SP)

Giovanni Vianna – Santo André (SP)

João Lucas Alves – Cachoeirinha (RS)

Lucas Rabelo – Fortaleza (CE)

