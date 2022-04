Vídeo: tiroteio em estação de metrô de Nova York deixa feridos

Nova York (EUA) – Cerca de 13 pessoas ficaram feridas após um tiroteio em uma estação de metrô no Brooklyn, em Nova York, na manhã desta terça-feira (12), de acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade.

Segundo informações preliminares, um homem atirou contra várias pessoas em uma estação do bairro Sunset Park, a cerca de 30 minutos de Manhattan.

De acordo com a polícia local, ao menos cinco pessoas foram baleadas e 13 feridas, mas não se sabe se neste número estão incluídas as pessoas baleadas. A agência de notícias norte-americana Associated Press fala de “múltiplos feridos”. Ainda não há informações sobre o estado das vítimas.

A polícia está procurando um homem com uma máscara de gás e um colete laranja de construção suspeito de ser o atirador. Dezenas de agentes armados e carros da polícia e do Corpo de Bombeiros estão no local, e vários quarteirões ao redor do a estação estão interditados para o trânsito e passagem de pedestres.

De acordo com relatos, tiros foram ouvidos por volta das 08h30 no horário local dentro da estação, que fica na rua 36 e por onde passam três linhas de metrô D, N e R.

Há também relatos de que há bombas dentro da estação, mas o Departamento de Polícia de Nova York afirmou, pelas redes sociais, que já fez uma varredura e não há explosivos ativos no local. Com isso, a polícia descarta risco de explosão.

