Dois homens morrem após intenso tiroteio em Manaus

As vítimas estavam em um bar quando criminosos não identificados chegaram no local e efetuaram vários disparos de arma de fogo

Manaus (AM) – Um jovem identificado como Paulo Lucas Rodrigues, de 20 anos, e um homem identificado como Israel Francisco, de 27 anos, morreram após um intenso tiroteio que aconteceu na noite desta sexta-feira (8), em um bar localizado na avenida Praia da Ponta Negra, no bairro Parque Riachuelo, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas repassadas para a polícia, as vítimas estavam no estabelecimento quando criminosos não identificados chegaram no local e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra Paulo que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora, ele foi atingido por cerca de 10 tiros pelo corpo. Após a ação os bandidos fugiram em destino ignorado.

Na ocasião Israel também foi baleado, e ficou gravemente ferido sendo socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), após receber os primeiros procedimentos, ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campo Sales. Ao dar entrada no hospital e passar por cirurgia o homem não resistiu aos ferimento e morreu na unidade de saúde.

A polícia esteve no local e isolou a área do crime, posteriormente acionou os órgãos competentes para as investigações. Até o momento não há informações sobre a autoria e a motivação deste crime. Devido às características da execução, a polícia não descarta acerto de contas.

Os corpos das vítimas foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

