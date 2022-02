Ucrânia ensina população a fazer bomba caseira para se defender de russos

Kiev pede que moradores ataquem invasores com coquetéis molotov

As tropas russas estão avançando em direção a capital da Ucrânia, Kiev. Com isso, a TV ucraniana transmitiu instruções de como fazer um coquetel molotov, um tipo de bomba caseira feita com combustível.

Mais cedo, o Ministério da Defesa disse em uma rede social que os moradores de Kiev devem “preparar coquetéis molotov” para deter os invasores.

Segundo o ministério, há russos no distrito de Obolon, em Kiev. Os moradores foram orientados a se proteger.

O movimento parece confirmar a hipótese de que a Rússia de fato mira Kiev como seu principal alvo nesta guerra, ainda que haja combates e ataques ocorrendo em quase todas as partes do país —inclusive o oeste, área considerada mais imune devido à sua proximidade da fronteira com a membro da Otan (aliança militar ocidental) Polônia.

Os moradores da capital acordaram com sons de explosões de mísseis balísticos, provavelmente modelos Iskander lançados de Belarus, e de cruzeiro, disparados de aviões. Um caça Su-27 ucraniano, modelo soviético usado por Moscou e Kiev, foi abatido sobre a cidade e caiu sobre um bloco residencial, deixando um número incerto de vítimas.

A imagem correu a internet, com o avião em chamas iluminando o céu da madrugada. A Ucrânia fala em 137 mortos de seu lado e talvez 800 baixas russas, o que não é aferível.

*Com informações do G1 e Folha

