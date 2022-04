Câmara de Manaus e Senado Federal tratam de projetos nas áreas de tecnologia e formação legislativa

Manaus (AM) – O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), a Diretora e a Coordenadora de Projetos da Escola do Legislativo da CMM, Débora Cavalcante e Cristiane Monteiro, estiveram reunidos nesta segunda-feira (11) com a direção do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) e do Interlegis.

O encontro faz parte da agenda que o presidente da Câmara de Manaus cumpre em Brasília, que inclui apresentação do Programa de qualificação profissional, gratuito e online da CMM, o EscolegisCMM à direção da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel). Os resultados do Programa, apesar do pouco tempo de funcionamento, têm chamado a atenção de instituições fora do Amazonas.

Na reunião com o ILB e Interlegis, o coordenador de Planejamento e Relações Institucionais das duas Instituições, Daniel Varchavsky, falou dos sistemas e programas desenvolvidos. Entre eles, o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL); o domínio de internet “.Leg”; ciclo de palestras sobre o legislativo municipal; e o portal-modelo disponível para as câmaras de vereadores, atualmente utilizado por mais de 1,5 mil câmaras e assembleias no País.

O presidente da Câmara de Manaus, David Reis, destacou a importância do encontro para futuras parcerias com o Senado Federal.

“O ILB e o Interlegis têm uma longa história de desenvolvimento de tecnologia e produção de conteúdo voltada à modernização e à formação de servidores. Neste último caso, que nós podemos formar parceria por intermédio de nossa Escola do Legislativo (da CMM)”, destacou David Reis.

A Diretora da Escola do Legislativo da Câmara de Manaus, Débora Cavalcante, lembra da retomada das atividades após dois anos da pandemia da Covid-19.

“Por intermédio de parcerias, como com o Cetam (Centro Tecnológico do Amazonas), estamos desenvolvendo um calendário de atividades, sem contar os cursos à distância e alguns presenciais do EscolegisCMM, com os quais oferecemos 25 mil vagas gratuitas a cada mês”.

