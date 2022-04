Polícia prende suspeito de abrir fogo no metrô de Nova York

A polícia prendeu o homem suspeito de detonar bombas de fumaça e disparar uma arma de fogo que deixou 10 passageiros baleados em um vagão lotado do metrô de Nova York, informou a emissora de televisão NBC New York, citando quatro fontes policiais com conhecimento direto do caso.

Policiais e agentes de segurança federais e estaduais estavam em uma caçada a Frank James, identificado como o suspeito do ataque ocorrido na manhã de terça-feira (12). Além dos baleados, outras 13 pessoas ficaram feridas durante o pânico para fugir do vagão cheio de fumaça.

James, de 62 anos, disparou uma arma semiautomática que mais tarde foi recuperada no local do crime junto com três pentes de munição, um machado, alguns fogos de artifício e um recipiente com gasolina, disse a polícia.

James foi preso no East Village, em Manhattan, informou a NBC New York.

