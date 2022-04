Brasileira presa por conta de cocaína na Tailândia diz :”Não consigo dormir”

A brasileira Mary Hellen, presa na Tailândia por ser suspeita de tentar desembarcar com cocaína na mala, enviou uma carta à família. No texto, a jovem, de 22 anos, se diz assustada com seu futuro no país asiático.

“Eu estou pensando muito sobre o meu caso. Não consigo dormir à noite, porque eu estou muito preocupada”, relata.



Na carta, escrita em inglês, Mary lamenta a saudade dos familiares e amigos. Ela também agradece todo o empenho dos parentes com o advogado que cuida do caso.



“Eu permaneço bem e forte. Vou cuidar de mim. Eu quero beijar meus avós […]. Eu lembro de todos vocês no Brasil, minha família e meus amigos. Minha mãe, eu te amo muito e espero que você melhore logo. Muito obrigada pelo advogado no Brasil que está me ajudando. Eu tenho dois amigos aqui que estão me ajudando. Me sinto muito melhor agora”, escreveu.

A história

A brasileira foi presa no país asiático, no dia 13 de fevereiro, sob a suspeita de tentar desembarcar com a droga. Ela morava em Pouso Alegre, a 373 km de Belo Horizonte.

Outros dois jovens, de 27 e 24 anos, também foram detidos no mesmo dia, mas a família da jovem diz que não sabia se a mineira conhecia os outros presos. Os três detidos saíram de Curitiba, no Paraná. O homem de 27 anos estava no mesmo voo de Mary e o de 24 desembarcou de outra aeronave.

Quando eles chegaram ao país asiático, as autoridades encontraram 15,5 kg de uma substância semelhante a cocaína nas malas dos suspeitos, avaliada em R$ 7 milhões.

De acordo com a defesa de Mary, até toda a situação da jovem ser decidida devem passar aproximadamente dois anos. Enquanto isso, a mineira deve permanecer presa na Tailândia.

