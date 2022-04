Campeonato de Curling será disputado pela 1ª vez no Brasil

Após ser realizado no Exterior, o Campeonato Brasileiro de Curling será disputado pela primeira vez no Brasil. Organizada pela Confederação Brasileira de Desportos de Gelo (CBDG), a competição ocorrerá em agosto na Arena Ice Brasil e receberá alguns dos principais nomes do país na modalidade.



Disputado pela primeira vez no Brasil, o Campeonato Brasileiro de Curling é voltado para atletas brasileiros filiados à CBDG com pelo menos um ano de experiência na modalidade.

A competição ocorre entre os dias 6 e 14 de agosto, através das modalidades duplas mistas, times feminino, masculino e misto e times juvenis feminino, masculino, além de cadeirantes em times mistos e duplas mistas.



O vencedor de cada categoria representará o Brasil nas competições internacionais em que o país está qualificado para a temporada 2022/2023, como o Campeonato Pan Continental (feminino e masculino), World Qualifier Event (duplas mistas), World B Junior Curling Championship (juvenil feminino e masculino) e World Championship (misto; duplas mistas, feminino e masculino, juvenil feminino e masculino, se qualificados).



As inscrições devem ser feitas, impreterivelmente, até o dia 30 de abril com envio de e-mail para curling@cbdg.org.br, copiando os membros do time e anexando o Anexo I do regulamento preenchido, além do comprovante de pagamento.

A entidade também promoverá, em junho e julho, o Torneio Ice Brasil, voltado para o público em geral. A iniciativa de realizar competições é uma estratégia da CBDG para fomentar um esporte já muito querido no Brasil.

“O Campeonato Brasileiro de Curling aqui no país já deveria ter acontecido, mas por conta da pandemia foi necessário adiá-lo. Promovê-lo pela primeira vez no país é um importante passo para o desenvolvimento da modalidade”, afirmou Mariana Baptista, coordenadora de curling da CBDG.

O Torneio Ice Brasil será disputado por times, entre os dias 24 e 26 de junho. Entre 1º e 3 de julho será a vez duplas mistas, cujos vencedores receberão convite para o Campeonato Brasileiro de Curling. Apenas os vencedores das duplas mistas receberão tal convite.

A competição é aberta para participação de qualquer pessoa. As inscrições devem ser feitas, impreterivelmente, até o dia 31 de maio. Os interessados precisam enviar comprovante de pagamento e registro de participação para o e-mail curling@cbdg.org.br.

