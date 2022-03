Futuro do esporte no Brasil é debatido em Congresso Olímpico

Salvador, na Bahia recebe neste fim de semana a realização da segunda edição do Congresso Olímpico Brasileiro.

O evento organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) está com os ingressos esgotados e reunirá 600 participantes entre treinadores, gestores, profissionais de ciências e das mais diversas áreas de atuação no mercado esportivo.

Um time estrelado de cerca de 40 medalhistas olímpicos também já confirmou presença no encontro que conta com uma programação com mais de 30 palestrantes internacionais e nacionais, além de vivências, exposições e discussões sobre o futuro do esporte.

O tema do Congresso este ano é “Planejamento, um referencial de futuro para o Esporte Olímpico” e marca o início do ciclo para os Jogos de Paris 2024.

“O Congresso Olímpico Brasileiro foi idealizado para ser um dos principais fóruns de discussão do Brasil sobre os desafios encontrados na nossa sociedade esportiva, com a presença de grandes especialistas nacionais e internacionais. Além disso, esse é um espaço que alia o conhecimento na teoria e prática, cujo resultado será o desenvolvimento de líderes com visão estratégica, que planejam o esporte do presente e do futuro. Este é um momento especial não só para o COB, mas também para todo o Movimento Olímpico Brasileiro. Tenho certeza de que será uma experiência muito produtiva e inesquecível para todos os participantes”, afirmou Paulo Wanderley, presidente do COB.

O grande diferencial do Congresso Olímpico Brasileiro é a realização de três palestra simultâneas no mesmo palco. Cada público (treinadores, gestores e profissionais de ciências do esporte) escolherá qual palestra deseja assistir. Ao fim do evento, os participantes terão acesso a todo o conteúdo gravado do Congresso.

Haverá ainda uma mesa-redonda para debater o papel da mulher no esporte, com a mediação da medalhista olímpica de vela Isabel Swan, e a participação da também medalhista olímpica e atual CEO da Confederação Brasileira de Vôlei, Adriana Behar, da ginecologista esportiva Tathiana Parmigiano, da psicóloga Adriana Lacerda, além de José Roberto Guimarães, que falará sobre a perspectiva do treinamento esportivo para mulheres.

Além das palestras do palco principal, o público que garantiu presença no Congresso Olímpico contará com um espaço para debates, o Palco Talks, com uma intensa programação voltada para temas como saúde mental; esporte antirracista; prevenção de violências, abuso e assédio; antidoping; manipulação de competições; entre outros.

Outro momento que promete ficar marcado será a homenagem a três grandes ídolos do esporte que entrarão no Hall da Fama do COB: Aurélio Miguel, Fofão e Servílio de Oliveira, medalhistas olímpicos, que deixarão suas marcas gravadas para a eternidade.

*Com informações do COB

Foto: Divulgação

Edição: Bruna Oliveira

