Você viu esse jovem? Ele desapareceu ao sair de casa na Compensa

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas solicita ampla divulgação da imagem de Robert Pereira Farias, de 24 anos, que está desaparecido desde segunda-feira (11), quando saiu por volta das 8h, de sua residência, localizada no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, a comunicante Lidia Pereira Farias, mãe do desaparecido, relatou que seu filho saiu de casa e encontra-se em local incerto. Da última vez em que Robert foi visto, ele trajava bermuda em uma cor clara, calçava sandálias de cor cinza, mas estava sem camisa.

A comunicante informou, ainda, que seu filho é uma Pessoa com Deficiência (PcD) e gosta de ser chamado pelo nome de Rodrigo.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização do desaparecido, que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

