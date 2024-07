Ufam lança concurso público para níveis médio e superior com salário de até R$ 4,5 mil

As inscrições podem ser feitas entre os dias 24 de julho e 15 de agosto, no site da Ufam

Manaus (AM) — A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) tornou públicos os editais de seleção via concurso público para 25 vagas de níveis médio e superior e salário inicial de até R$ 4.556,92. As inscrições podem ser feitas entre os dias 24 de julho e 15 de agosto, no site da Ufam. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 130 (Nível médio) e R$ 140 (Nível superior).

Este concurso público será realizado nos municípios do Estado do Amazonas: Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins. Os candidatos serão avaliados por meio de uma única etapa: a prova objetiva. A avaliação será aplicada no dia 15 de setembro de 2024.

A Ufam oferece, além do vencimento básico, para todos os contratados, os auxílios creche e pré-escolar no valor de R$ 484,90 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) para dependentes legais com idade inferior a 6 anos; auxílio-alimentação, estipulado em R$ 1.000,00 (mil reais); vale-transporte conforme legislação vigente.

A ascensão ainda pode se dar em percentual de Incentivo à Qualificação para os candidatos que possuam escolaridade superior à exigência para ocupação do cargo.

*Com informações da assessoria

