“Jardim de Roselle” é o novo espaço gastronômico do Casarão de Ideias

Manaus (AM) – A partir desta sexta-feira (15), o Casarão de Ideias, espaço cultural localizado na Rua Barroso, 279, Centro, passa a contar com um ambiente dedicado ao universo gastronômico. Trata-se do Jardim de Roselle, localizado no terraço do prédio histórico.

“Acreditamos e incentivamos a parte econômica da cultura, e a gastronomia faz parte da cultura. Por meio dela, podemos vivenciar inúmeras experiências culturais. Então, agora, o Casarão também possui um espaço gastronômico para agregar ainda mais valor ao Centro de Manaus”, explica João Fernandes, diretor do Casarão de Ideias.

O nome do local é uma homenagem a Roselle Franco de Sá, que morou no prédio onde está situado o Casarão, e era apaixonada por flores e plantas.

O funcionamento, inicialmente, será de quarta-feira a domingo, sempre das 16h às 22h.

Já o cardápio foi criado pelo chef amazonense Babu Loureiro e a carta de drinques é assinada pelo maître Isaac Araújo.

Dentre os destaques gastronômicos, está o taco de pato com banana pacovã em redução de tucupi no mel.

Entre os drinques, uma das pedidas é o Chá das 5, que utiliza um gin produzido em Manaus e conta com uma infusão de chá de especiarias.

“Nossa intenção é cada vez mais levar as pessoas que moram em Manaus ao Centro, e oferecer mais uma opção de entretenimento aos turistas que aqui chegam. Quanto mais pudermos movimentar a cultura do nosso Estado, mais vamos fazer”, finaliza Fernandes.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Divulgação

