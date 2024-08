Vídeo: ‘Canibal’ confessa preparar feijão com carne humana que roubava em cemitério

Um homem identificado como Israel dos Santos, foi preso após confessar um crime macabro.

Segundo a polícia, o homem relatou que violava túmulos em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia, e “temperava” o feijão com carne humana.

Em um vídeo, o homem relata como fazia: “Tratei [a carne humana], joguei no feijão… mas não pode comer, não. Só mastigar assim e depois jogar fora. Não engoli, não. Só mastiga e joga fora, só para sentir o gosto”, relatou. “É doce, mas não pode engolir, não”, disse.

O homem ainda detalha que abria os túmulos com a ajuda de uma talhadeira e uma marreta, e confessou que vigiava a movimentação do cemitério para escolher o cadáver que vilipendiaria.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que uma equipe de investigação da Delegacia Territorial (DT/São Francisco do Conde), no Recôncavo baiano, realizou a prisão em flagrante na tarde da última terça-feira (23).

Ainda de acordo com a polícia, o homem é acusado de violação de sepultura em cemitério do município, e com ele, a polícia encontrou um saco contendo uma ossada humana. Ele confessou o crime de vilipêndio de cadáver aos agentes.

Israel dos Santos, então, foi submetido a exame de corpo de delito e segue custodiado à disposição da Justiça.

*Com informações de Metropoles

