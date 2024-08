Seleção brasileira de nado sincronizado posta nota de repúdio à Cazé TV

A Seleção Brasileira de Nado Sincronizado (Sincrobrasil) divulgou uma nota de repúdio, no sábado (3), sobre um comentário feito pelo apresentador Guilherme Beltrão durante transmissão da Cazé TV. A fala havia sido apontada pela atleta Gabriela Regly como um comentário machista.

“O Sincrobrasil vem a público expressar nosso mais profundo repúdio às declarações infelizes proferidas pela Cazé TV acerca dos nossos atletas. Comentários como os feitos são inaceitáveis e desrespeitam não apenas os atletas de nado, mas toda a comunidade esportiva”, afirmou a Sincrobrazil.

A fala polêmica foi feira durante uma transmissão realizada na última quarta-feira (1º), às 21h, no programa Zona Olímpica, produzido pelo canal. No momento, o assunto eram os atletas de nado sincronizado, que só atuam na reta final dos Jogos Olímpicos de Paris. Beltrão disse que o atleta que não disputa medalha só tem dois objetivos na competição.

“A Adenizia [jogadora de vôlei e comentarista do canal] é campeã olímpica, ela realmente importa para a competição. O ‘camarada’ do nado sincronizado, que não tem chance de medalha, tem que ir por dois objetivos: se superar e comer gente”, afirmou o apresentador.

Na nota publicada pela Sincrobrasil nas redes sociais, a seleção disse ainda que esse tipo de “brincadeira” não pode ser tolerada. “Nossos atletas dedicam suas vidas aos treinamentos, superando desafios diários com determinação e coragem, e merecem ser tratados com dignidade e respeito. Com isso repudiamos os comentários infelizes feitos pelo Guilherme Beltrão e seus companheiros presentes no programa. Respeito à comunidade do Nado Artístico e a todos os esportes é o mínimo. Brincadeiras são sempre válidas, mas desrespeito nunca serão tolerados”, concluiu.

O YouTuber Casimiro Miguel, um dos donos do canal Cazé TV, saiu em defesa de Beltrão. Na sexta-feira (2), ele publicou um texto no Instagram em que dizia que o assunto em questão era sexo na Vila Olímpica, e que o exemplo do atleta do nado artístico foi “hipotético”. Casimiro dá a entender que a declaração foi tirada de contexto.

“É só assistir ao vídeo completo que fica bem claro”. Seu texto acaba afirmando, em letras maiúsculas: “NÃO ESTAMOS sacaneando a modalidade, apenas dando um exemplo hipotético”.

*Com informações do Correio Braziliense

