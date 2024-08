Brasil garante vaga na final do futebol feminino

O Brasil garantiu a classificação para a decisão do torneio de futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris (França) após derrotar a Espanha por 4 a 2, na tarde desta terça-feira (6) no estádio Velódrome, em Marselha, em confronto válido pelas semifinais da competição.

O BRASIL É FINALISTAAAA! 🇧🇷



SIMPLESMENTE HISTÓRICO! VITÓRIA E CLASSIFICAÇÃO PARA A FINAL DAS OLIMPÍADAS DE PARIS! VAMOS EM BUSCA DO OURO! 💪 pic.twitter.com/7OCSH5h584 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) August 6, 2024

Agora a seleção brasileira medirá forças com os Estados Unidos, que superaram a Alemanha por 1 a 0 na outra semifinal. A disputa pelo ouro será realizada no próximo sábado (10), a partir das 12h (horário de Brasília).

A equipe comandada pelo técnico Arthur Elias conseguiu ficar em vantagem logo no início do confronto, aos 4 minutos, quando Priscila pressionou a goleira Cata Coll, a arqueira acabou chutando em cima da zagueira Irene Paredes e a bola acabou indo para o fundo do gol.

Priscila pressionou e gol do Brasil nos minutos iniciais! ESTAMOS NA FRENTE! VAMOS POR MAISSSSSS!



📸 Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/wmCuI9Tc09 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) August 6, 2024

O Brasil mostrou maturidade a partir daí, para aproveitar a vantagem no marcador, se fechando bem na defesa e apostando em jogadas rápidas de contra-ataque para empilhar oportunidades de marcar. De tanto tentar, a seleção brasileira conseguiu ampliar aos 48 minutos, quando a meio-campista Yasmim avançou em liberdade pela ponta esquerda e cruzou na medida para Gabi Portilho escorar de primeira.

BAILA, PORTILHO! Pra ampliar o placar! Que momento! Tá voando, minha artilheira! ⚽️



📸 Rafael Ribeiro / CBF pic.twitter.com/doPmdqnNhM — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) August 6, 2024

Após o intervalo a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias assumiu de vez o controle da partida, criando ótimas oportunidades de marcar o terceiro, com Gabi Portilho aos 3 minutos, com chute de fora da área de Ludmila aos 6 e com Jheniffer um minuto depois.

Aos 24 minutos Hermoso ainda deu um susto no Brasil ao acertar chute da entrada da área que obrigou a goleira Lorena a realizar uma difícil defesa. Mas o dia era mesmo da equipe brasileira, que encaixou um contra-ataque em velocidade um minuto depois para chegar ao terceiro. Priscila partiu em velocidade pela esquerda e, ao chegar à área, rolou para Adriana, que chutou no travessão. A bola sobrou então para Gabi Portilho, que escorou de cabeça para Adriana, que não perdoou.

CORRE PRO ABRAÇO, ADRIANA! É O TERCEIRO GOL DO BRASIL! VAMOOOOOS! ⚽️⚽️⚽️



📸 Rafael Ribeiro / CBF pic.twitter.com/HchwlU3NGh — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) August 6, 2024

As oportunidades continuaram aparecendo de lado a lado e, de tanto tentar, a Espanha conseguiu descontar aos 39 minutos, quando Paralluelo aproveitou bola levantada na área por Hermoso para cabecear e vencer Lorena. Um minuto depois as atuais campeãs do mundo tiveram outra grande oportunidade de marcar, com uma finalização da entrada da área de Putellas que explodiu no travessão.

Porém, o Brasil estava em uma jornada especial e deixou o melhor para o final. Após vacilo da lateral Oihane Hernández, Kerolin dominou a bola, avançou com muita liberdade e mostrou frieza para bater por baixo das pernas da goleira Cata Coll. A Espanha ainda voltou a marcar com Paralluelo, mas o triunfo final ficou mesmo com a seleção brasileira.

