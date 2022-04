Suposto assaltante é baleado durante tentativa de roubo em Manaus

Victor foi atingido com tiros no pé e perna, mas o comparsa dele conseguiu fugir

Manaus (AM) – Um homem identificado como Victor Hugo Fonseca Ferreira, de idade não revelada, foi baleado durante uma tentativa de assalto no início da tarde desta segunda-feira (18), na rua 52, no bairro Mutirão, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações preliminares, o homem estava na companhia de um comparsa, realizando assaltos com um simulacro, no local, quando um suposto policial a paisana viu a ação criminosa e realizou os disparos contra a dupla. Victor foi atingido com tiros no pé e perna, mas o comparsa dele conseguiu fugir.

O homem foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo. Ao dar entrada na unidade hospitalar ele recebeu atendimentos médicos e não corre risco de morte.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A polícia investiga a identidade do outro suspeito e as informações sobre o caso.

