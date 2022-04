Obras da Ponte Senador Raimundo Parente avançam, diz Prefeitura

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), da Prefeitura de Manaus informou nesta segunda-feira ao EM TEMPO que as obras emergenciais de implantação da nova ponte na avenida Senador Raimundo Parente, sentido bairro-Centro, no bairro Flores, zona Centro-Sul estão avançadas. A previsão é que em 40 dias o fluxo de veículos seja liberado na via, onde a antiga estrutura do gabião (tipo de estrutura armada colocada nas extremidades) está sendo substituída.

De acordo com o titular da Seminf, Renato Júnior, o tabuleiro da nova ponte será concluído em cerca de 40 dias, e mesmo com equipamento em obras nos ateadores, o fluxo de veículos será logo liberado, evitando assim, ainda mais transtornos aos moradores e condutores de veículos que circulam pela região.

“Estamos intensificando os trabalhos na área, vamos aprontar logo esse tabuleiro e liberar o trecho, pois a determinação do prefeito David Almeida, é que façamos sempre as obras de acordo com a necessidade da localidade. A ponte não estará 100% concluída, mas os trabalhos serão mais nas laterais e nos acabamentos. A nossa agilidade é em função da liberação do trânsito na área, com segurança para todos”, explicou Renato Júnior.

No último sábado, 17/4, foi iniciado o serviço de execução das estacas-raiz, que compõem a fundação da ponte. No total, 72 estacas serão executadas e, em seguida, será feita uma cortina de contenção, a implantação das vigas e a concretagem do tabuleiro, com lajes pré-moldadas.

As obras iniciaram no dia 17 de março, após a estrutura da ponte ser comprometida devido às fortes chuvas. A antiga ponte foi demolida e a equipe de obras removeu o antigo gabião.

O igarapé foi desobstruído e, em seguida, uma passarela foi construída para garantir a acessibilidade. Após os levantamentos topográficos realizados, o projeto executivo foi elaborado.

