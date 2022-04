Integrantes de facção são presos com granadas e armas no Iranduba

Manaus (AM) – Sete homens foram presos na manhã desta segunda-feira (4), em Iranduba. Eles estavam com armas, drogas e artefatos explosivos.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio de agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) e de agentes do 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP), realizaram a prisão.

Os policiais foram informados de que havia um homem, em um veículo modelo Celta, de cor amarela e placa OAB-1050, tipo táxi, portando armas de fogo.

Os policiais foram até o local e identificaram um homem, de 35 anos, além de um comparsa, de 47 anos, que conduzia o veículo. Com eles, foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros e um carregador com munições.

Um dos suspeitos informou aos policiais que no bairro Cidade Nova e na comunidade Cristo Rei, no município, havia duas granadas e armas de fogo escondidas em residências distintas.

Os agentes foram aos endereços informados, onde localizaram duas granadas e duas espingardas calibre 12.

Os policiais do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (MARTE), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), foram acionados para dar suporte na ocorrência.

Ainda com informações repassadas por um dos suspeitos, os policiais foram até uma casa, localizada no bairro Morada do Sol, onde supostos integrantes de uma facção criminosa estariam armados.

No imóvel, quatro homens, com idades entre 19 e 30 anos, foram encontrados com porções de oxi. Em outra casa, os policiais abordaram um homem de 21 anos, que ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir em uma motocicleta, mas foi impedido pelos agentes. Com ele, foram encontradas uma espingarda calibre 16 e uma rifle calibre 32.

Armas e materiais apreendidos

O grupo foi conduzido e apresentado no 31º DIP pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

