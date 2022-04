Espera de indígenas por procedimentos e exames reduz em quase 70% no AM

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), reduziu em cerca de 70% a espera de pacientes indígenas por consultas, exames e procedimentos na rede pública de saúde, após uma parceria entre SES-AM e Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai), em Manaus.

A Casai, vinculada ao Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), é referência para uma população superior a 200 mil indígenas de nove Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei), como Parintins, Manaus, Médio Rio Purus, Alto Rio Negro, Médio Rio Solimões, Alto Rio Solimões, Vale do Javari, Yanomami e Leste de Roraima.

O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, destaca que os indígenas são referenciados para o atendimento em unidades de saúde da capital e que o Governo do Amazonas garante assistência adequada e com respeito à cultura das populações.

“Os indígenas são atendidos com respeito à sua cultura, costumes, crenças e, a partir dessa parceria entre a secretaria e o Dsei, conseguimos reduzir significativamente a demanda dessa população que vem a Manaus em busca de atendimento especializado”, ressaltou Anoar Samad.

Segundo o setor de organização e agendamento da Casai, caiu de 130 para 42 o número de indígenas que aguardam a realização de procedimentos em diversas especialidades médicas na capital.

“Tal feito possibilitou a redução do tempo de estada desses indígenas na Casai, aumentando os índices de efetividade e o mais importante, garantiu o retorno de muitos indígenas para suas aldeias de origem, sua cultura e crenças”, afirmou Januário Carneiro Neto, coordenador do Dsei Manaus.

CPNI

Arthur Castro e Diego Peres/Secom

A rede estadual de saúde conta ainda com atendimento humanizado e multicultural nos Centros de Parto Normal Intra-Hospitalar (CPNI) da maternidade Balbina Mestrinho e do Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL), em Manaus, inaugurados pelo governador Wilson Lima, em 2019 e 2021, respectivamente.

O CPNI do IMDL disponibiliza, para as mulheres indígenas e quilombolas, suíte com temática indígena, equipada com redes.

A estrutura é voltada ao parto humanizado e engloba o protocolo multicultural, para mulheres estrangeiras, indígenas, brasileiras e surdas.

O acolhimento inclui o suporte de tradução em língua espanhola, inglesa, Tikuna e Língua Brasileira de Sinais (Libras).

*Agência Amazonas

Leia mais:

Implementos agrícolas são entregues para produtores indígenas em São Gabriel da Cachoeira

Movimentos indígenas da Amazônia pedem demarcações em mobilização nacional

Indígenas do AM se unem em prol de direitos coletivos