Foragido do Pará por latrocínio é preso no bairro Alvorada, em Manaus

Lucas de Araújo Moraes, de 19 anos, foi preso no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, na quinta-feira (25), pelo latrocínio de Josiel Marinho de Souza. O crime o crime ocorreu no dia 3 de dezembro de 2023, na cidade de Juruti, no estado do Pará.

“Lucas estava foragido do estado do Pará desde dezembro de 2023, e após recebermos uma denúncia anônima de que ele estaria no bairro Alvorada, nossa equipe foi ao local e efetuou a prisão dele”, disse o delegado Fabiano Pignata, que está respondendo pelo 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Lucas responderá por latrocínio e ficará à disposição da Justiça, aguardando recambiamento para o Pará.

