Manaus (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realiza, nesta quinta-feira (21), a Formatura Geral em comemoração aos 185 anos da corporação e ao Dia de Tiradentes, patrono da corporação. O evento está marcado para às 19h, na área externa do Teatro Amazonas, no Centro de Manaus.

Na solenidade, serão entregues as medalhas Policial Militar, Tiradentes, Cândido Mariano, Mérito Policial e medalhas de 185 anos para policiais e autoridades. Além de contar com o desfile da Tropa e da participação da banda de Música da Polícia Militar do Amazonas.

O evento será presidido pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Coronel Vinícius Almeida comentou:

“Esta Formatura, sem dúvida, é uma das mais importantes porque celebra o aniversário da nossa corporação. Teremos a presença do Governador, Wilson Lima, e de outras autoridades. Além de ser marcada pela entrega das medalhas, como uma forma de agradecimento e homenagem aos serviços prestados à sociedade amazonense”, disse Almeida.

A celebração acontece no feriado nacional de Tiradentes.

