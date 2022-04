Em casos de arrependimento por uma tatuagem, é possível cobrir com uma outra tatuagem, ou fazer a retirada por meio de um procedimento com laser

Manaus (AM) – O arrependimento, após a realização de uma tatuagem, pode acontecer, seja pelo fato de o desenho não ter ficado satisfatório, ou em razão de, ao longo dos anos, a pessoa não se identificar mais com a figura tatuada. Nesses casos, é possível cobrir com uma outra tatuagem, ou fazer a retirada por meio de um procedimento com laser.

Nesta semana, mais precisamente no domingo (17), um torcedor, identificado como André Lucas Freitas Souza, exibiu um símbolo nazista tatuado nas costas na partida entre São Raimundo-AM e São Raimundo-RR, pela Série D do Brasileiro. Nesta quinta-feira (21), veio a notícia de que ele já está iniciando os procedimentos de cobertura do desenho.

Torcedor já iniciou cobertura da tatuagem. Foto: Reprodução

Conforme o advogado de André, seu cliente deve cobrir a tatuagem da águia, desenhada com os mesmos traços da figura de uma ave utilizada como símbolo por nazistas, com a imagem de outra águia por cima. O caso ainda é investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Preços para cobrir tatuagem

Segundo o tatuador Davi Rodrigues, o preço para cobrir uma tatuagem varia conforme o tamanho desejado, assim como em qual região do corpo vai ser feito o procedimento. Caso seja uma tatuagem pequena, o valor médio cobrado por Davi é de R$ 250, e o tempo que leva para o procedimento ser feito, nesse tamanho, é entre 1h a 1h30. Para cobrir uma tatuagem em um tamanho médio, o preço chega a R$ 400 e demora cerca de 2h.

Já uma grande, com aproximadamente 30 cm, o valor pode ser maior que R$ 1 mil, e precisaria de três ou quatro sessões de 4h. Porém, segundo Davi, os preços devem variar de acordo com as especificidades do cliente.

Em relação a dor, o tatuador ressalta que o procedimento para cobrir uma tatuagem dói mais do que a primeira tatuagem.

“Dói mais porque a pele fica mais sensível. Na maioria dos casos das tatuagens que eu cobri em outros clientes, doeu mais”, explica Davi.

Remoção a laser

Para aqueles que desejam retirar a tatuagem, há a possibilidade de realizar um procedimento a laser. De acordo com o estudo “Remoção de tatuagens com laser: uma revisão da literatura”, o melhor método para remover as tatuagens indesejadas são os lasers QSwitched, os quais atuam diretamente no pigmento e são os mais recomendados para evitar cicatrizes. O Em Tempo verificou que, em média, o preço da remoção a laser de uma tatuagem é de R$ 1.500 a 1.800, por sessão.

“Em estudo com avaliação pela microscopia eletrônica de tatuagens tratadas usando lasers QS observa-se a destruição de pigmento contido nas células e fragmentação dos pigmentos-alvo. Esse pigmento é então fagocitado, e uma resposta inflamatória se encarrega de transportar essas células para o tecido linfático”, diz o texto.

Ao mesmo tempo, o estudo aponta que não há uma previsão 100% certa sobre qual vai ser o resultado do laser sobre a tatuagem. Assim, “pode ser indicado, a critério médico, um ponto de teste antes do tratamento completo”, diz a pesquisa.

