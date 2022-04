Caseiro mata patrão durante discussão e depois se entrega para a polícia em Manaus

Conforme os relatos do caseiro, suposto autor do disparo, ele e seu patrão estavam pescando quando tiveram um desentendimento

Manaus (AM) – Um caseiro identificado como Ednaldo Freitas, de 45 anos, se entregou à polícia, na manhã desta sexta-feira (22), alegando ter atirado contra o patrão, identificado apenas como Shalom, durante uma pescaria que ocorreu nesta quinta-feira (21), em um lago no km 23 da BR 174, no Amazonas.

De acordo com informações dos policiais do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), por volta das 21h, Ednaldo, na companhia da sua irmã, se dirigiram até a unidade policial para relatar o fato.

Conforme os relatos do caseiro, suposto autor do disparo, ele e seu patrão estavam pescando quando tiveram um desentendimento. Na ocasião, o caseiro perdeu o controle, pegou uma arma e atirou contra a vítima. Posteriormente, Ednaldo jogou o corpo do patrão no lago em que estavam.

A irmã do caseiro informou que, após a ação criminosa, o mesmo foi até a casa dela e disse o que tinha feito. A mulher, abalada, convenceu o irmão a se entregar para a polícia. Os dois foram juntos até a unidade policial, onde prestaram depoimentos

Na manhã desta sexta-feira, uma equipe policial foi até o local onde aconteceu o crime e acionou o corpo de bombeiros para realizar as buscas do suposto corpo no local.

As equipes de investigações foram para o endereço para apurar e iniciar as investigações sobre o caso.

