Governador anuncia benefícios para policiais militares e bombeiros

Manaus (AM) – Wilson Lima vai começar a pagar o Abono Fardamento dos Policiais Militares e Bombeiros Militares a partir de maio e vai realizar as promoções de abril das duas corporações. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira (21), durante a Solenidade do Dia de Tiradentes, patrono da Polícia Militar, no Teatro Amazonas, Centro de Manaus.

As promoções vão beneficiar 464 policiais militares, entre oficiais e praças, e 209 bombeiros militares. A partir de maio, eles começam a receber os salários que correspondem à patente. O governador garantiu, ainda, que as promoções de agosto serão realizadas no mês correspondente, também para as duas corporações.

“Eu já determinei ao meu secretário da Casa Civil, juntamente com o secretário de Fazenda, para publicar o decreto do Abono Fardamento, vamos continuar pagando. Nós fizemos um acordo e vamos continuar cumprindo esse acordo. O policial vai continuar recebendo esse abono no mês do seu aniversário”, disse o governador.

O pagamento será no contracheque em parcela única. Quem faz aniversário nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril recebem o auxílio juntamente com quem faz aniversário em maio, no mês que vem.

O auxílio será no valor de R$ 3.098,47 e ajudará bombeiros e PMs na compra dos fardamentos operacional e administrativo, coturnos, boina e acessórios como cinto e coldre.

“A Polícia Civil tem uma pauta e a pauta está avançando. Nós temos uma reunião marcada na próxima quinta-feira e vamos fazer anúncios importantes também para essa categoria”, completou o governador.

Durante a cerimônia, foram entregues 238 medalhas às autoridades civis e militares. As honrarias foram concedidas a personalidades consideradas dignas de reconhecimento da corporação.

