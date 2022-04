Jojo Todynho é levada às pressas ao hospital após sentir dores no peito: ‘Muito forte’

Cantora, que participa da atual edição do Dança dos Famosos, foi acompanhada do maridão, Lucas Souza

Jojo Todynho teve de ser levada às pressas na noite de quinta-feira (21) para um hospital no Rio de Janeiro. É que a cantora sentiu fortes dores no peito e foi parar na emergência.

A dona do hit “Que Tiro Foi Esse” foi acompanhada e recebeu cuidados do marido, Lucas Souza.

Nas redes sociais, a cantora tranquilizou os fãs, explicou o ocorrido e afirmou estar tudo bem.

“Estava sentindo um desconforto.O Lucas sentamos para almoçar e começou uma dor muita forte do lado direito, no tórax. Não estava conseguindo respirar e me trouxeram para o hospital“, explicou ela.

Após uma bateria de exames, Jojo recebeu alta e foi para casa.

Ainda nos stories, a funkeira brincou com o maridão: “Na saúde e na doença. Marido, eu quero água!“.

“Vocês sabem que eu não sossego, vou no mercado que eu preciso comprar umas coisas. Quero agradecer o carinho e a preocupação“.

Vale destacar que Jojo integra a atual edição do Dança Dos Famosos. Famoso quadro do programa “Domingão“, agora comandado por Luciano Huck. A cantora faz dupla com o dançarino Rolon Ho.

