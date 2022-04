Manaus (AM) – Um homem identificado como Silvio Macedo Cardozo, de 48 anos, foi morto após ser alvejado com 5 tiros, enquanto lavava o carro em frente a sua casa. O crime ocorreu por volta das 13h, na Rua 212, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, na tarde desta sexta-feira (22).

No local do crime, a equipe policial constatou que ação se tratou de um caso de latrocínio. Os autores, até o momento, dois homens não identificados, chegaram à rua em uma moto azul, de modelo ainda não conhecido, e surpreenderam a vítima com 5 tiros.

Após ser baleado, Silvio deu entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, localizado na Avenida Samaúma, bairro Cidade Nova. Segundo informações da 15º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Silvio chegou ao local já sem vida, com perfurações na cabeça, antebraço e peito.

A vítima ainda tentou se defender com uma pistola PT modelo g2c40, que carregava no momento do corrido, mas sem sucesso. Os criminosos levaram a arma do local.

Veja vídeo:

Vídeo enviado pela equipe da 15° Cicom

Leia mais:

PC-AM prende indivíduos com drogas e posse de munição de arma de fogo no Amazonas

Jovem morre após ser baleado por criminosos na Zona Oeste de Manaus

Caseiro mata patrão durante discussão e depois se entrega para a polícia em Manaus