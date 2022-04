Vídeo: Indígenas protestam contra visita do presidente Jair Bolsonaro em Porto Seguro

Um grupo de indígenas se reuniu em um protesto nesta sexta-feira (22), em Porto Seguro, no sul da Bahia, contra a presença do presidente Jair Messias Bolsonaro no município.

Os manifestantes pertencem às comunidades Pataxó de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, também no sul do estado.

Usando faixas e cartazes, eles caminharam no centro histórico de Porto. A Polícia Militar acompanhou a manifestação.

O protesto reuniu centenas de pessoas. Durante o ato, o grupo ainda gritou palavras de ordem contra o presidente. Um vídeo feito por uma pessoa que estava no local mostra a caminhada.

A previsão é de que o presidente Jair Messias Bolsonaro chegue na cidade na tarde desta quinta-feira. Ele deve participar da cerimônia em homenagem aos 522 anos da chegada dos portugueses ao Brasil.

O evento está previsto para as 15h. A presença de Bolsonaro consta na agenda oficial do presidente.

De acordo com a divulgação, ele deverá sair do Rio de Janeiro para Porto Seguro no final da manhã, retornando para Brasília no final da tarde.

