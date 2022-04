Manaus FC lança ingresso solidário em prol dos povos indígenas

Manaus (AM)- A diretoria do Manaus Futebol Clube divulgou nessa última quarta-feira (20) os ingressos para a partida de Manaus x Aparecidense-GO, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2022.



O destaque é a “meia solidária”, que é uma meia-entrada no valor de R$20 com 1kg de alimento não perecível.



O presidente de honra do clube, Luis Mitoso, comenta de como o valor definido da meia é mais uma maneira de buscar o apoio do torcedor.

“O valor de R$20 foi pensado como uma maneira de dar acessibilidade ao torcedor, da mesma maneira que vai permitir ao clube captar recursos importantes. Fazer uma partida de Série C na Arena da Amazônia não é fácil, exige um alto custo, mas com o apoio expressivo de torcedores presentes nesse domingo, vai fazer não só com que o Manaus consiga arcar com a operação, como também cria fundos para pagamento de despesas adicionais e até investimentos”, apontou.

Sobre a novidade do ato social, o clube pretende arrecadar alimentos para o Instituto De Apoio Aos Povos Originários Da Amazônia, ao qual Luis Mitoso é padrinho e comenta do impacto da ação.

“O grupo IAPOAM exerce um trabalho fundamental com os povos originários da Amazônia, que representam as raízes da nossa cultura. Nessa semana celebramos o dia dos povos indígenas, então é a semana perfeita para chamarmos atenção e conscientizarmos do trabalho. Tenho acompanhado ao longo dos anos, contribuindo como parlamentar sempre que possível e agora através do Manaus FC. Não é apenas uma oportunidade, mas uma responsabilidade que nós, como clube, temos como transformadores sociais.”



O IAPOAM está fazendo 11 anos de existência em 2022, trabalhando no desenvolvimento de ações de assistência social, inclusão, visibilidade e a proteção de famílias indígenas. Atualmente, o instituto ajuda cerca de 5 mil famílias. A presidente da instituição, Kamila Mura – também conhecida como Ixe Katusawa da etnia Mura – comenta sobre o trabalho.

“Através dessa ação nós esperamos agregar as famílias, comunidades indígenas cadastradas na instituição, que estão espalhas na capital (Manaus), Itacoatiara, Nova Olinda, Iranduba e Manacapuru. Após pandemia, os povos indígenas sofreram um impacto muito grande com o covid-19, encontrando-se em vulnerabilidade social, impactando no turismo e consequentemente nos trabalhos culturais, colocando em risco a sobrevivência dessas famílias”.



A partida acontece no domingo, às 15h, na Arena da Amazônia. A compra do ingresso pode ser feita na Loja Manaus FC (Adrianópolis), Bilheteria do Amadeu Teixeira (Flores) e Bemol (Sumaúma Park Shopping). A entrega do alimento da meia-entrada deve ser feita no dia do jogo, na entrada da Arena.



Para ajudar a instituição, você entra em contato no (92) 99409-3222, (92) 99486-9307 ou através do e-mail iapoamindigena1@gmail.com

*Com informações da assessoria

Fotos: Divulgação Manaus FC

Leia mais:

Manaus FC enfrenta Remo na Arena da Amazônia

Manaus FC entra com ação contra arbitragem de jogo

Manaus empata com o Brasil de Pelotas