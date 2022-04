Incêndio em apartamento assusta moradores no Conjunto Xingu, na Zona Oeste de Manaus

Manaus (AM) – Um incêndio ocorreu no Conjunto Residencial Xingu, localizado no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus ocorreu na tarde desta sexta-feira (22). O quarto de um apartamento do primeiro andar foi completamente destruído durante o ocorrido, e três pessoas foram levadas ao hospital por excesso de inalação de fumaça.

Informações preliminares divulgadas, revelaram que os policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por volta das 16h, logo em seguida os próprios policiais entraram em contato com o Corpo de Bombeiros, que imediatamente se deslocaram até o local do acidente.

De acordo com o tenente Emerson Erny, do Corpo de Bombeiros, que comandou a ação, os moradores do apartamento atingido pelas chamas, chamaram por socorro pela janela e foram assistidos por vizinhos, que “arrombaram” a porta.

“Quando chegamos, já não havia pessoas no apartamento, somente os focos das chamas a qual a guarnição fez o combate”., explicou.

O tenente ainda explica que três pessoas foram levadas ao Pronto-Socorro do Hospital João Lúcio.

“Três pessoas que ajudaram a socorrer as vítimas dentro do apartamento inalaram bastante fumaça e foram deslocadas ao Pronto-Socorro”, disse.

Ele salienta que as perdas foram resumidas apenas a um quarto, graças a rápida ação da guarnição. A família perdeu alguns móveis e a estrutura do apartamento não foi comprometida.

