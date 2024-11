VÍDEO: Professor de jiu-jitsu preso em SC por abusar de alunos chega a Manaus

Avião com suspeito chegou à capital amazonense por volta das 1h deste sábado (30)

O professor de jiu-jitsu Alcenor Alves Soeiro, de 57 anos, chegou a Manaus na madrugada deste sábado (30), após ser preso em Santa Catarina, onde estava sendo investigado por abusos sexuais contra 12 atletas menores de idade. Soeiro foi detido durante a “Operação Armlock” em Balneário Camboriú, na semana passada, enquanto participava de uma competição com crianças e adolescentes.

As investigações apontam que os abusos ocorreram ao longo de 15 anos, principalmente durante viagens para campeonatos e na residência do treinador, onde ele teria dopado as vítimas.

Soeiro também costumava presentear os atletas com roupas, equipamentos e passagens para competições, buscando estreitar o relacionamento com os jovens.

Ele será ouvido pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) na próxima segunda-feira (2). A escola de jiu-jitsu onde ele trabalhava informou que ele ocupava o cargo de diretor técnico de alto rendimento. Após sua prisão, a instituição declarou que colaborará com as investigações da polícia e que o treinador será desligado da equipe.

*Com informações G1

