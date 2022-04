Operação “Cidade Mais Segura” prende homem na Compensa

Além da prisão do homem, uma arma de fogo foi apreendida durante a ação policial no bairro da Zona Oeste de Manaus

Manaus (AM) – A operação Cidade Mais Segura, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em Manaus, foi deflagrada na noite de sexta-feira (22). Desta vez as incursões aconteceram no bairro Compensa, na Zona Oeste da capital. A ação resultou na prisão de um homem, além da apreensão de um revólver calibre 38, quatro munições e porções de drogas.

A operação foi deflagrada por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). De acordo com o coronel Cledemir Silva, titular da Seaop, o objetivo destas ações é reforçar o policiamento nos bairros e, assim, garantir a segurança da população.

“A Secretaria de Segurança Pública atuando, mais uma vez, atuando através da operação Cidade Mais Segura, para trazer tranquilidade ao cidadão de bem. Dessa feita, o bairro da Compensa, através do nosso levantamento estatístico, temos comprovado que é um dos bairros com maior incidência criminal. E aí a nossa tropa integrada, todos incluídos com a mesma missão, trazer a segurança ao cidadão de bem”, enfatizou o coronel.

Abordagens

Simultaneamente às ações da Seaop, o Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), montou uma barreira de fiscalização na avenida Brasil, principal via do bairro, para identificar veículos que pudessem estar envolvidos em práticas criminosas.

Foram realizadas 100 abordagens a carros e 72 abordagens a motocicletas. Durante as fiscalizações, os agentes aplicaram dois autos de infração e recolheram uma motocicleta por irregularidades.

Efetivo

A ação contou com agentes da Seaop, da Core, do Neot e do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA).

