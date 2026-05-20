Comemoração

Camisa 10 do Peixe está no grupo de 26 nomes que vai representar o Brasil na Copa do Mundo de 2026.

A confirmação do nome de Neymar Jr. na lista dos 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 transformou o treino da Escola de Futebol do Santos, em Manaus, em uma verdadeira festa na tarde desta segunda-feira (18). Entre os pequenos atletas da franquia oficial do Peixe na capital amazonense, o clima era de alívio e muita comemoração.

A expectativa em torno da convocação de Neymar vinha dividindo opiniões no cenário esportivo por conta do ritmo de jogo recente do camisa 10. Porém, para os “Meninos da Vila” de Manaus, a presença do craque nunca foi dúvida.

“Neymar é um jogador muito importante para a Seleção Brasileira. É um jogador que traz muita relevância e ter um craque do nível dele pode ajudar a gente a conquistar esse sexto campeonato. A animação e a esperança com um craque desse em campo é muito maior”, disse Bernardo Vitorino, atleta da categoria Sub-15 do Santos Manaus.

Para David Filho, coordenador da Escolinha do Santos Manaus há mais de 15 anos, Neymar é um representante da cultura futebolística do Peixe.

“O último craque das gerações de craques que o Brasil tem é o Neymar. Ele é um jogador que traz esse DNA do Santos, com drible, improviso, irreverência. Não tem como ficar de fora. As outras seleções têm um craque que chama a atenção, que leva o time para frente, e no Brasil é o Neymar”, explicou David Filho.

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