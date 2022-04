Condutores culturais recebem capacitação em Manaus

Manaus (AM)- Condutores culturais participaram, nesta segunda-feira (25), da oficina “Comunicação Eficaz”, com Roger Barbosa, diretor da Companhia de Teatro Interarte.

A atividade, que aconteceu no auditório do Palacete Provincial, localizado na praça Heliodoro Balbi, no Centro, contou com 37 colaboradores.

A proposta traz ferramentas para uma comunicação assertiva entre os funcionários de patrimônios históricos e o público.

Segundo Roger Barbosa, o workshop tem como principal objetivo fazer com que o condutor cultural apresente a história do lugar de maneira clara, além de auxiliar no atendimento do servidor aos visitantes.

“Nós trabalhamos a consciência vocal, que é o que a nossa voz é capaz de fazer, através de exercícios que a pessoa vivencia na prática, para poder entender, e não só ouvir o conceito”, destaca o diretor.

De acordo com a gerente de Turismo do Teatro Amazonas, Aline Santana, a oficina acontece após a realização de um projeto piloto, em março deste ano, com a participação de 14 pessoas. Ela explica que, a partir do sucesso do primeiro workshop, houve a necessidade de fazer uma nova edição para que mais servidores tivessem acesso ao conteúdo.

“A capacitação vem para aprimorar o atendimento dos condutores culturais dos nossos espaços e oferecer ainda mais qualidade para o público durante as visitas”, define a gerente.

