Bumbás de Parintins levam magia e misticismo ao Arena Planeta Boi

Festa que contará com a participação de itens oficiais de Caprichoso e Garantido já tem setores com bilhetes à venda no segundo lote

Manaus (AM) – Um dos momentos mais aguardados de quem acompanha o Festival de Parintins é a apresentação dos rituais indígenas. Cheios de mistério e magia, eles enchem os olhos das galeras aulas e rubros que vibram a cada surpresa revelada.

No Arena Planeta Boi não será diferente. Na festa que marca o primeiro duelo entre Caprichoso e Garantido no Arena Planeta Boi, os pajés Erick Beltrão e Adriano Paketá vão apresentar um pouco do que levarão ao Bumbódromo este ano.

O Arena Planeta Boi acontece no dia 28 de maio, a partir das 18h30, na Arena da Amazônia. Os bilhetes já estão à venda – online e presencialmente.

Tidos como curandeiro, xamã, o sacerdote das tribos, Erick e Adriano devem apresentar expressão corporal e facial em movimentos harmônicos, com segurança e mostrando domínio do espaço cênico.

Todos estes atributos aliados às indumentárias e, ainda, à originalidade fazem com que eles possam gabaritar o item 12 do Festival de Parintins.

Esquenta para Parintins

Artistas oficiais dos bumbás vão se unir a outros nomes da cultura amazonense para presentear o público com a magia e a energia do Festival Folclórico de Parintins.

No line-up do Arena Plaenta Boi, o público verá apresentações de Márcia Novo; Amazonas Jazz Band e as participações de Mara Lima e Márcia Siqueira; Gandhicats; e, no intervalo entre uma atração e outra, o DJ Ítalo comandará as galeras dos bumbás.

E claro, o momento mais esperado da noite: o duelo inédito entre Caprichoso e Garantido na Arena da Amazônia, que reunirá todos os seus itens oficiais individuais numa noite memorável e inesquecível.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site BaladApp (https://baladapp.com.br/); nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara; além da sede da Amazon Best, na Rua Nova Prata, nº 225, Vieiralves.

Os valores variam entre R$ 35 e R$ 505, conforme o setor escolhido pelo cliente (confira o mapa):

Pista Dabacuri: R$ 35

Cadeira VIP Amo do Boi: R$ 85

Área VIP Porta-Estandarte: R$ 125

Área VIP Cunhã-Poranga: R$ 185 (2° lote)

Camarote Amazon Best: R$ 505 (Open Bar com água, cerveja, refrigerante, vodka, whisky e Open Food).

Outras informações podem ser obtidas pelo Call Center da Amazon Best, nos números (92) 98269.0256 / 99376.8133 / 99177.4825, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

