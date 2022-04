“Movimento Cultural do Trabalhador” é lançado em Manaus

Além de atrações culturais, o evento também vai contar com estandes do Sine Manaus

Manaus (AM)- Foi lançado a programação oficial da primeira edição do “Movimento Cultural do Trabalhador”, que será comemorado no próximo dia 1º de maio, em alusão ao Dia do Trabalhador.

O evento, em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), será realizado no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste.

De acordo com o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, a ação é histórica e ressalta a importância dos trabalhadores para o crescimento econômico de Manaus. Ainda segundo ele, além de atrações culturais, o evento também vai contar com estandes do Sine Manaus, com orientação sobre os serviços oferecidos.

“Vamos fazer esse movimento cultural, a fim de passar a mensagem de que a Prefeitura de Manaus vem trabalhando o desenvolvimento econômico, ofertando mais vagas por meio do Sistema Nacional de Emprego, o Sine. Vamos levar a mensagem que aqui tem trabalho, por meio de ações que geram relação com o empregador, distribuindo vagas de emprego para a sociedade. A intenção é fortalecer o desenvolvimento econômico, mas também promover uma festa cultural, onde o trabalhador será beneficiado e lembrado nesse dia tão importante”, destacou Radyr.

As ações iniciam a partir das 8h, com uma série de atividades esportivas, circuito de danças aeróbicas, além de brindes e apresentações de DJs. O primeiro “aulão” de dança será ministrado pelo artista Arigó, ex-integrante da banda Carrapicho. A programação segue com uma tarde de lazer, com a apresentação dos bumbás de Manaus (Garanhão, Corre-Campo e Brilhante). O evento encerra com o arrastão dos bumbás de Parintins, Garantido e Caprichoso, seguido por apresentações em trio elétrico.

“A Manauscult está apoiando mais um evento, que vai movimentar a cadeia produtiva da cultura em nossa cidade. Teremos a apresentação de diversos estilos musicais, oferecendo lazer, entretenimento, cultura, arte e esporte para a classe trabalhadora de Manaus”, ressaltou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Programação

7h – 9h – “Aulão” de Dança (apresentador Arigó)

9h – 11h – Show “Officina 80”

11h – 15h – DJs

15h – 15h45 – Danças urbanas

16h – 16h45 – Banda Marrakesh

17h – 17h45 – Banda Tomi Xote

18h – 19h – Bois-bumbás de Manaus

19h – Saída do Trio Marujada

20h – Saída do Trio Batucada

21h – Encerramento com apoteose do Boi Garantido

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Consulta pública para editais de fomento abre em Manaus

Espaços culturais tem horário de visitação diferenciados

Skank faz turnê de despedida em Manaus