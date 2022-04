Serviços de infraestrutura são fiscalizados em Manaus

De acordo com o chefe do Executivo municipal, os serviços seguem em ritmo acelerado

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou, nesta terça-feira (26), o andamento da obra de implantação da nova ponte em concreto armado, na avenida Senador Raimundo Parente, sentido bairro-Centro, no bairro Flores, zona Centro-Sul da cidade.

De acordo com o chefe do Executivo municipal, os serviços seguem em ritmo acelerado e a previsão para que o fluxo de veículos seja liberado na via, onde a antiga estrutura do gabião (tipo de estrutura armada colocada nas extremidades) está sendo substituída, é de 60 dias.

“As chuvas prejudicaram muito a nossa cidade nesse último inverno, o gabião foi todo levado pela chuva e a ponte também não suportou e, agora, nós estamos a todo vapor refazendo toda a obra, ampliando o espaço da ponte, a entrada da ponte e, até em 60 dias, já podemos entregar essa ponte e devolver essa importante avenida para tráfego aqui na cidade de Manaus”, disse Almeida.

A antiga ponte foi demolida e a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) removeu o antigo gabião.

O igarapé foi desobstruído e, em seguida, uma passarela foi construída para garantir a acessibilidade. Após os levantamentos topográficos realizados, o projeto executivo foi elaborado.

No total, 72 estacas serão executadas e, posteriormente, será feita uma cortina de contenção, a implantação das vigas e a concretagem do tabuleiro, com lajes pré-moldadas.

“Estamos intensificando os trabalhos na área, pois a determinação do prefeito David Almeida é que façamos sempre as obras de acordo com a necessidade da localidade. A nossa agilidade é em função da liberação do trânsito na área, com segurança para todos, os trabalhos na ponte irão continuar, mas serão mais nas laterais e nos acabamentos”, explicou o titular da Seminf, Renato Júnior.

Recapeamento asfáltico

O prefeito vistoriou também as frentes de trabalho da prefeitura que atuam nas obras de recapeamento asfáltico no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, na zona Centro-Sul da cidade.

Uma equipe de 30 homens realiza a pavimentação na rua Rio Purus, além do recapeamento e aplicação de 1.150 toneladas de massa asfáltica em 352 metros de extensão. Os trabalhos seguem também na rua Rio Jutaí, entre a Rio Amapá e a rua Doutor Thomas.

“Estamos aproveitando os dias que têm feito sol, já estamos com equipes na rua durante esses dias, mas a partir da próxima semana nós teremos 31 frentes de obras na cidade de Manaus, de recapeamento e recuperação asfáltica”, enfatizou David Almeida.

O prefeito David Almeida ainda vistoriou os serviços realizados no bairro Santa Etelvina, zona Norte da cidade.

As obras fazem parte do programa de crescimento econômico e social “Mais Manaus”, que visa recuperar, apenas em 2022, mais de 10 mil ruas pela cidade.

Fotos: Dhyeizo Lemos/Semcom

Edição Web: Bruna Oliveira

*Prefeitura de Manaus

Leia mais:

Obras de infraestrutura são fiscalizadas no Colônia Terra Nova 2, em Manaus

Obras de infraestrutura são realizadas em Manaus durante o feriado

Obras de infraestrutura avançam no Jorge Teixeira