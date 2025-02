O funcionário de uma empresa terceirizada que morreu esmagado por uma pedra de mármore, na manhã desta segunda-feira (3), foi identificado como Liam Campelo. Informações preliminares apontam que ele era natural do município de Carauari, interior do Amazonas, e estava no seu segundo dia de trabalho.

O acidente ocorreu na empresa Granprime, que fica localizada na avenida Nathan Xavier, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

O advogado da marmoraria, Maycon Abrantes, explicou que a empresa contratou uma terceirizada para o serviço e que, durante o incidente, o funcionário estava sozinho, seguindo as orientações de segurança de não permitir que ninguém se aproximasse do local durante a entrega.

“Essa terceirizada veio trazer o produto e um funcionário dela sofreu uma fatalidade, é só o que sabemos até agora. O que aconteceu durante o fato, a gente não tem muita certeza. Ele estava só no momento do acidente. A recomendação da terceirizada é para que não haja ninguém próximo, o máximo de próximo que pode estar é o gerente, da nossa empresa, que dá as orientações de onde deve ser colocado o material, mas ele não fica acompanhando de perto, para evitar qualquer risco de acidente”, explicou o advogado.

Maycon também ressaltou que, quando o barulho de uma placa caindo foi ouvido, os funcionários da marmoraria se aglomeraram para verificar o que havia acontecido. “Ninguém sabe exatamente o que ocorreu. Se foi um erro no momento em que ele encaixou a placa, ou se foi algo relacionado a outro funcionário. O fato é que ele não era funcionário da nossa empresa, mas sim da terceirizada contratada para o serviço.”

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender à ocorrência e realizar a remoção do corpo. O representante da empresa terceirizada também esteve no local para dar esclarecimentos necessários à polícia.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱