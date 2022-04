Homem é executado a tiros em rua de Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como José Jarbas Ramos de Oliveira Junior, de 32 anos, foi assassinado a tiros por um grupo criminoso, no início da noite desta terça-feira (26), na rua Canumã, no bairro Petrópolis, na zona sul da capital amazonense.

De acordo com informações de um familiar repassadas à polícia, a vítima estava no endereço mencionado quando um grupo com quatro homens armados chegaram correndo no local atirando contra ele. Após a ação criminosa, os autores dos disparos fugiram do local sem serem identificados. A vítima morreu na hora.

A polícia foi acionada e iniciaram os procedimentos de investigações, eles isolaram a área em que o corpo ficou jogado e acionaram os órgãos competentes para as investigações. Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) realizaram a perícia.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Leia mais:

Criminosos cercam carro e matam homem a tiros; vídeo mostra ação

Homem é preso por estupro de vulnerável em Pauini, interior do AM

Homem morre após ser atingido com tiros e jogado de carro no Mutirão