Homem morre após ser atingido com tiros e jogado de carro no Mutirão

Manaus (AM) – Victor Gabriel de Carvalho Rodrigues, de 27 anos, morreu após ser atingido com quatro tiros na tarde de segunda-feira (25), na rua 54, no conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, na zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de um familiar da vítima repassadas à polícia, o homem foi jogado de um veículo, de placa e modelo não identificados, após ser alvejado com, pelos menos, quatro disparos. Os autores do crime fugiram sem serem identificados.

A vítima foi socorrida ainda com vida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, onde, após passar por procedimentos médicos, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

