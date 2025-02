Cinco pessoas são presas em boca de fumo no interior do AM

Operação apreende drogas, armas e dinheiro em espécie, além de prender cinco envolvidos no tráfico, incluindo o chefe da boca de fumo

A Polícia Civil do Amazonas desarticulou uma boca de fumo no bairro São Cristóvão, no município de Humaitá, na quarta-feira (5). A operação resultou na apreensão de drogas, armas de fogo, dinheiro em espécie e na prisão de cinco pessoas envolvidas no tráfico. A ação foi desencadeada ao longo desta semana.

Entre os presos estão Willian Lima do Nascimento, de 31 anos, conhecido como “Sapão” e chefe da boca de fumo, além de Gleibson Belo Carvalho, de 20; Jéssica Vitória Lima do Nascimento, de 20; Leandro Souza Tavares, de 26; e Matheus da Costa Uebel, de 19.

Investigação revela detalhes do tráfico

O delegado Torquato Mozer, titular da DIP de Humaitá, explicou que a operação foi resultado de um processo investigativo que apontava intensa atividade de tráfico no imóvel de Willian Lima do Nascimento. Com base nas evidências, a Justiça concedeu um mandado de busca e apreensão.

“Ao chegarmos ao local, encontramos os cinco suspeitos embalando uma grande quantidade de drogas em porções menores para venda, dentre as quais estavam maconha, oxi e cocaína. Também encontramos dinheiro em espécie e duas máquinas de cartão de crédito utilizadas nas vendas do material ilícito”, relatou Mozer.

Durante as buscas, foram apreendidas duas armas de fogo: um revólver calibre .38, com numeração suprimida, e uma pistola. No quarto de Willian, foram encontradas diversas porções de cocaína e embalagens plásticas.

Presos respondem por tráfico e associação criminosa

Todos os presos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

A operação reforça o compromisso da PC-AM no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada no interior do Amazonas.

(*) Com informações da assessoria

