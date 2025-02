VÍDEO: Policiais ficam feridos após tiroteio e perseguição Zona Leste de Manaus

Um homem identificado como Clefferson Silva e Silva, de 40 anos, e um segundo suspeito, ainda não identificado, protagonizaram uma perseguição policial com troca de tiros no bairro Zumbi dos Palmares II, Zona Leste de Manaus, nesta sexta-feira (7). A ação deixou dois policiais feridos e gerou um acidente de trânsito.

De acordo com a Polícia Civil, Clefferson foi denunciado pela esposa por violência doméstica. Durante as investigações, a polícia descobriu que ele tinha três mandados de prisão em aberto por roubo. Em cumprimento a esses mandados, uma equipe policial se deslocou até sua residência, mas foi recebida a tiros.

Os disparos atingiram a viatura policial, e dois policiais foram feridos por tiros de raspão e estilhaços de vidros quebrados. “Nesta manhã, a equipe da Polícia Civil foi dar cumprimento a um mandado de prisão e foi recepcionada com diversos disparos de arma de fogo na viatura. Dois policiais foram atingidos de raspão e por estilhaços do vidro”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil, Bruno Fraga.

Após a troca de tiros, a dupla fugiu em direção ao bairro São José Operário. No caminho, o veículo usado pelos criminosos colidiu com outros carros estacionados na rua. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os veículos danificados na fuga.

Moradores da área relataram à Rede Amazônica que, após o acidente, os criminosos tentaram roubar uma motocicleta, mas não conseguiram. Em seguida, fugiram a pé.

A Polícia Civil confirmou que as equipes continuam em busca dos suspeitos, mas até o momento eles não foram localizados. “Todas as equipes da Polícia Civil já estão na localidade, estão fazendo cerco naquela área, nós não vamos parar até que esse cidadão seja preso”, afirmou Fraga.

O delegado também agradeceu o apoio da Polícia Militar. “A equipe da Polícia Militar, na pessoa do comandante Balbi, também está no local com as forças táticas, com a Rocam, nos apoiando”, disse.

A operação continua em andamento, e a polícia segue em busca dos criminosos.

