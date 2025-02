“Minha prioridade continuará sendo estar ao lado da população”, diz deputada Mayra Dias

Ao Em Tempo, a deputada Mayra Dias, que se posiciona como uma líder comprometida com a construção de um futuro mais justo, afirma que tem um trabalho pautado no bem-estar dos amazonenses

A deputada estadual Mayra Dias (Avante), conhecida pela sua trajetória marcada pela superação e pelo compromisso social, é a entrevistada do “Com a Palavra”. Ao Em Tempo, ela destaca o compromisso com a causa das mulheres e com a construção de um Amazonas mais justo e igualitário.

Dias começou sua caminhada na política após se dedicar as causas sociais no interior do Amazonas. Nascida em Itacoatiara, criada em Nova Olinda do Norte, ela se dispôs a ajudar a população parintinense durante a pandemia da Covid-19, período que decidiu se candidatar a deputada estadual.

Ao longo de dois anos de mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), ela se consolidou com iniciativas que impactaram diretamente mais de 63 mil pessoas, entre a capital Manaus e os municípios do interior. Mayra destacou-se pela defesa de direitos fundamentais, promoção da cidadania e ações sociais que transformaram a realidade de milhares de famílias.

Ela é uma das poucas defensoras de minorias dentro da Aleam, tendo sua atuação reconhecida pela comunidade LGBTQIAPN+.

No “Com a Palavra”, a deputada Mayra Dias, que se posiciona como uma líder comprometida com a construção de um futuro mais justo, afirma que tem um trabalho pautado no bem-estar dos amazonenses.

“Minha prioridade continuará sendo estar ao lado da população, ouvindo suas necessidades, visitando suas localidades e usando meu mandato para transformar realidades e melhorar a qualidade de vida dos amazonenses.”

EM TEMPO — Como a senhora enxerga a importância de sua representatividade como uma das poucas mulheres na Assembleia Legislativa, especialmente na luta pela proteção e defesa das mulheres no Amazonas?

Mayra Dias — É uma responsabilidade muito grande e um compromisso com a construção de políticas públicas eficazes, especialmente para a proteção e defesa das mulheres no Amazonas. Tenho trabalhado ativamente para fortalecer leis e projetos que garantam mais segurança, dignidade e oportunidades às mulheres vítimas de violência, além de ampliar ações de inclusão social e combate às desigualdades.

Entre as iniciativas de minha autoria, destaco a Lei Nº 6.358/2023, que estabelece medidas de enfrentamento e empoderamento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no Estado. Além disso, a Lei Nº 6.502/2023 assegura a priorização de investigações de crimes contra mulheres, garantindo mais celeridade e justiça.

A representatividade feminina no parlamento é fundamental para avançarmos na construção de um Amazonas mais justo e igualitário. E meu compromisso em 2025 é seguir ampliando o espaço das mulheres na política, fortalecendo políticas públicas que impactem diretamente a vida de quem mais precisa e garantindo que os recursos públicos sejam aplicados com eficiência para melhorar a qualidade de vida dos amazonenses.

ET — A senhora tem se destacado pela defesa dos direitos das mulheres, principalmente com a expansão da Ronda Maria da Penha para o interior. Como a senhora enxerga a importância desse programa na proteção das mulheres em áreas mais distantes da capital?

Mayra Dias — A Ronda Maria da Penha é essencial para proteger as mulheres, especialmente no interior, onde o acesso a serviços especializados é mais difícil. Muitas vítimas de violência não têm para onde recorrer, pois em várias cidades não há delegacias especializadas nem estruturas adequadas para acolhimento. Quando assumimos como deputada estadual, esse serviço não existia em muitos municípios, mas conseguimos implantá-lo em Parintins, Manacapuru, Itacoatiara e outros. Foi uma grande conquista, mas ainda há muito a ser feito.

Agora, nossa luta é ampliar a Ronda Maria da Penha para todo o Amazonas, garantindo que mais mulheres tenham acesso à segurança e ao apoio necessário para romper o ciclo da violência. Essas ações são fundamentais para combater a violência de gênero e enfrentar a cultura machista que ainda persiste. Além da proteção imediata, a Ronda também atua na conscientização da sociedade e no fortalecimento das mulheres, mostrando que elas não estão sozinhas e que podem contar com o poder público.

ET — Em relação à sua atuação em defesa da comunidade LGBTQIAPN+, sendo uma das poucas deputadas que tem uma atuação reconhecida pela comunidade, como a senhora considera a relevância dessa causa para o Estado?

Mayra Dias — A defesa da comunidade LGBTQIAPN+ é uma causa que carrego com muito orgulho desde o início da minha trajetória na vida pública, pois me acompanham desde antes de eu ser deputada. Tenho um histórico de apoio a essa comunidade e reafirmo meu compromisso como parlamentar em promover políticas públicas inclusivas e combater qualquer forma de discriminação. Acredito que todos merecem respeito e oportunidades iguais, independentemente de gênero.

ET — A senhora tem se posicionado contra propostas transfóbicas e em favor da defesa dos direitos humanos. Quais são os próximos passos para fortalecer as políticas públicas de proteção e inclusão da comunidade LGBTQIAPN+ no Amazonas?

Mayra Dias — A luta pela igualdade avançou no Amazonas com a sanção da Lei nº 6.526/2023, que garante oportunidades no mercado de trabalho e protege contra a discriminação. Essa conquista é essencial, mas ainda há muito a ser feito para que essas medidas se tornem realidade na vida das pessoas.

Agora, o desafio é divulgar e garantir a implementação da lei, em parceria com órgãos como a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. É fundamental conscientizar empregadores e a sociedade para combater a discriminação, além de criar canais de denúncia e apoio às vítimas.

Além disso, apresentei um requerimento para construir um Centro de Acolhimento no Amazonas, oferecendo apoio psicológico, social e jurídico a LGBTQIAPN+ em vulnerabilidade. A luta por direitos continua, e seguirei firme por mais dignidade e igualdade.

ET — Com a aprovação de projetos de Lei voltados à saúde e à inclusão, como a senhora vê o impacto dessas medidas no dia a dia da população amazonense? Quais outras áreas a senhora pretende focar em projetos futuros?

Mayra Dias — Nosso trabalho parlamentar sempre foi pautado nas demandas das populações mais vulneráveis. Cada projeto de lei aprovado e cada lei sancionada refletem diretamente as necessidades que ouvimos e trouxemos para a Assembleia Legislativa do Estado, sempre com o compromisso de fazer a diferença na vida de cada cidadão e cidadã amazonense. Além de propor e aprovar medidas essenciais, estamos vigilantes para garantir que essas leis sejam efetivamente aplicadas, assegurando que beneficiem aqueles que buscam apoio tanto do meu mandato quanto da Comissão de Assistência Social.

Para 2025, nossa equipe já está trabalhando em novos projetos que ampliarão ainda mais nossas ações. Quero intensificar minha presença nos municípios do interior, nos bairros de Manaus e nas inúmeras comunidades da nossa região, levando saúde, cidadania e acolhimento. Nosso foco será fortalecer iniciativas como “Ação em Dias”, “Saúde em Dias”, “Maternar” e “Juventude em Movimento”, garantindo mais atendimentos, acesso a medicamentos, orientações e palestras. Mas, acima de tudo, minha prioridade continuará sendo estar ao lado da população, ouvindo suas necessidades, visitando suas localidades e usando meu mandato para transformar realidades e melhorar a qualidade de vida dos amazonenses.

ET — A senhora foi autora da Lei nº 7.331/2025, que estabelece diretrizes para o controle e prevenção de incêndios no Amazonas. Quais são os maiores desafios para conscientizar a população sobre os riscos das queimadas?

Mayra Dias — Essa Lei é muito importante, mas também um grande desafio, porque precisamos da colaboração da população para que a Lei seja aplicada e ajude na conscientização de todos. Por isso, acredito que é essencial investir em campanhas educativas, palestras e parcerias que incentivem as pessoas a mudarem sua forma de pensar e agir.

Todos nós temos a preocupação com o meio ambiente e com a saúde da nossa população. Sei que não é fácil, mas, com informação e engajamento, podemos mudar essa realidade.

ET — A senhora tem se dedicado à criação de novas políticas públicas para a proteção ambiental. Quais são os projetos mais urgentes e como eles podem beneficiar a preservação da Amazônia?

Mayra Dias — A Amazônia está no centro das atenções globais, especialmente com a COP acontecendo no Norte do Brasil. Estamos focados em criar políticas que protejam essa riqueza natural. Um dos nossos principais projetos é o monitoramento de áreas de risco, como locais propensos a deslizamentos, e o acompanhamento dos impactos das cheias, secas e queimadas. Essas ações ajudam a prevenir tragédias e a cuidar melhor da floresta.

Um avanço importante foi a Lei 7.331/2025, que combate incêndios e queimadas. Essa lei não só previne desastres ambientais, mas também protege comunidades e economias locais. Ela inclui campanhas educativas e parcerias para ensinar práticas seguras no manejo do solo, mostrando que cuidar da Amazônia é responsabilidade de todos.

Também estamos trabalhando na limpeza e recuperação dos rios urbanos, que sofrem com o acúmulo de lixo, principalmente na seca. Esse plano integrado visa melhorar a qualidade da água e a vida das pessoas que dependem desses rios.

Temos esse compromisso de fortalecer políticas que enfrentem os desafios ambientais da região, garantindo que a Amazônia continue viva e protegida para as próximas gerações.

